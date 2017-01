Un 'youtuber' se burla de un indigente al darle galletas con pasta de dientes

Reset es el apodo de uno de esos jóvenes que suben vídeos a la red y que se dan a conocer como ´youtubers´. Reset cuenta con más de un millón de seguidores en su canal de la plataforma de vídeos ´online´. Reset se ha mofado públicamente de una persona sin hogar al hacerle comer por medio del engaño unas galletas rellenas de pasta de dientes. Maldita la gracia, Reset.



La idea de la tropelía se le ocurrió al joven cuando aceptó el reto de un seguidor. El ´youtuber´ aceptó el cruel desafío, al que añadió de su cosecha el darle previamente una ayuda de 20 euros. Una buena acción que escondía detrás la voluntad de cometer un acto injusto e injustificado.







A través del vídeo que el chaval ha subido a su cuenta se puede presenciar la secuencia completa de los hechos –entre los minutos 2:32 y 4:30-. Primero procede a preparar las galletas con dentrífico, y con ellas sale a la calle en busca de una víctima.



Tras darle el dinero y las galletas al mendigo, Reset se dirige a cámara para comentar la jugada de manera burlona: "En la parte de las Oreo con pasta dental a lo mejor me he pasado un poco, pero mira el lado positivo, le ayudará a limpiarse los dientes. Que creo que no se habrá limpiado los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no?".



Tras el aluvión de críticas que ha recibido por el vídeo, el autor de la broma ha publicado otra pieza con la intención de disculparse. Disculpa que no convence, porque se dirige de manera un tanto despectiva tanto hacia el afectado como hacia los espectadores agraviados.





Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj „ ReSet (@ReSetG4MER) 17 de enero de 2017