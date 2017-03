Un niño (blanco) se rapa como su mejor amigo (negro) para confundir a su profesora

Jax es un niño de Kentucky, Estados Unidos, de cinco años de edad, que, según su madre, necesitaba un corte de pelo. Jax accedió a hacerlo de buena gana y le preguntó a su madre si podía cortarse el pelo igual que su mejor amigo Reddy, que lo lucía muy, muy rapado. Así lo hicieron el pasado viernes.

Jax estaba tan emocionado que aseguró a su madre que no podía esperar a que llegara el lunes para ir al colegio y que su profesora le viera su nuevo 'look', y que así no pudiera distinguir quién es quién entre él y su amigo. Pensó que sería muy divertido confundir a la profesora por tener el mismo corte de pelo.

Lydia, al escuchar lo que dijo su hijo se emocionó tanto que publicó un post en Facebook contando lo que acaba de ocurrir. Jax solo veía una única diferencia entre él y Reddy: el corte de pelo. Es un ejemplo claro de que los prejuicios se aprenden.

"Esta mañana Jax y yo hablamos. Le dije que necesitaba un corte de pelo. Dijo que quería el pelo muy rapado y corto para así parecerse a su amigo Reddy. Dijo que no podía esperar a llegar al colegio el lunes con el pelo como Reddy, así su profesora no sería capaz de distinguirlos. Pensó que sería divertido confundir a su profesora con el mismo peinado.

Aquí os dejo una foto de Jax y Reddy de esta Navidad. Estoy segura de que todos veis la semejanza. Si esto no es una prueba de que el odio y los prejuicios son algo aprendido, no sé qué es. La única diferencia que Jax ve entre los dos es su corte de pelo".

La publicación se ha convertido en todo un fenómeno viral con más de 77.000 veces compartido y más de 122.000 'Me gusta'. Una bonita historia de amistad entre dos niños que se miran como debe ser, de igual a igual, con amistad y cariño.