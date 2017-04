La alopecia no impide a esta niña vivir el 'Día del pelo loco'

Gianessa Wride es una niña de siete años que vive en Utah, Estados Unidos, que sufre de alopecia. Es una enfermedad que no tiene cura. Sí tiene un tratamiento que le permite crecer el pelo, pero en cuanto se deja de tomar, el pelo vuelve a caer.



En el colegio de Gianessa hicieron el divertido 'Día del pelo loco', un día en el que los niños podían llevar cualquier tipo de peinado al colegio. Ante la imposibilidad de tener ningún peinado por su enfermedad, su madre, para que no se perdiera la diversión de ese día en la escuela con sus compañeros ni se sintiera desplazada por no tener pelo, se le ocurrió una fantástica idea: pegar pegatinas de colores en la cabeza de Gianessa para hacerle un 'peinado' creativo.





It's crazy "head" day today! I must say she looks absolutely stunning! #alopecia #alopeciaareata #crazyhairday #baldisbeautiful #gorgeous #brave #firstgrade #youthinkyourehavingabadhairday Una publicación compartida de Daniella Wride (@daniellawride) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 8:00 PDT

El resultado es fantástico. Y por supuesto, Gianessa lo pasó en grande y fue toda una sensación en su colegio al llevar tan colorido peinado. Y es que a grandes males, grandes remedios.