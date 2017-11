El gato que triunfa en Internet por sacar la lengua en las fotos

Sin duda alguna, los gatos han sido los verdaderos protagonistas de la red durante los últimos años. Ahora es un felino de nombre Rexie el que se ha convertido en la nueva sensación de Internet. Rexie se ha hecho famoso por un simple motivo: su lengua. El gato acostumbra a sacarla cuando su dueño le hace fotos, lo que le ha convertido en uno de los felinos más famosos de la red.





Rexie, que tiene tres años de vida, cuenta con casien su perfil de Instagram.Pero su expresividad ante las cámaras no es lo único que caracteriza al adorable felino. Rexie tiene una, y es que –aunque tiene todas sus extremidades– solo dos de sus patas son funcionales.A pesar de contar con esta discapacidad, su dueño asegura que no hay nada que el animal no pueda hacer, porque cuenta con unque le ayudan en su día a día.