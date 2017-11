Escalofriante reflexión sobre la víctima de 'La Manada'

La pasada semana comenzó el juicio contra 'La Manada', grupo de cinco jóvenes que presuntamente violaron a una chica en los Sanfermines 2016. La joven declaró ante el juez que entró en shock en el momento de los hechos: "Entre en pánico, sólo quería que acabara y cerré los ojos", explicó.



La polémica ha saltado a las calles al admitirse un informe de un detective contratado por uno de los cinco jóvenes para seguir los pasos de la chica después de lo ocurrido. El juicio parecía haberse centrado en la credibilidad o no del relato de la joven. Algo que ha provocado la celebración de una multitudinaria manifestación en apoyo a la chica en Madrid, además de cientos de comentarios en redes sociales.



El tuitero @JRuizArcaute ha publicado una profunda y aplaudida reflexión sobre las declaraciones en las que la joven afirma que entró en pánico, cerró los ojos y "sólo quería que acabara".





1/ Cuando tenía unos 20 años me robó un tipo en la calle a eso de las diez de la noche. No me enseñó arma alguna. Apenas me agarró del brazo en algún momento pero fue suficiente para hacer lo que me pedía. Como no llevaba dinero encima, me hizo ir a un cajero a sacar pasta. — Javi Ruiz de Arcaute (@JRuizArcaute) 18 de noviembre de 2017

2/ Saqué el dinero, se lo di y luego me dijo algo como "y ahora como colegas". 600 pavos se llevaba mientras yo le despedía con la mano. Mientras lo hacía me preguntaba qué cojones me pasaba por la cabeza para encima hacer adiós con la mano como a un familiar en el aeropuerto. — Javi Ruiz de Arcaute (@JRuizArcaute) 18 de noviembre de 2017

3/ Me sentí el tipo más imbécil del mundo en ese instante. "Me dejo robar y encima me preocupo por ser cortés con el hijo de puta." — Javi Ruiz de Arcaute (@JRuizArcaute) 18 de noviembre de 2017

4/ A toro pasado lo veo con humor, con frecuencia me imagino esa escena en ficción y me parto. Pero nadie dudó que eso era un robo con intimidación. Denuncié y el banco me repuso el dinero. — Javi Ruiz de Arcaute (@JRuizArcaute) 18 de noviembre de 2017

5/Cuando con algo mucho más grave como una violación vemos que se cuestiona hasta el cómo la victima ha hecho vida después, flipo. Bastaría un mero ejercicio de memoria para que todos encontremos un momento en el que con mucho menos nos hemos achantado y "nos hemos dejado hacer". — Javi Ruiz de Arcaute (@JRuizArcaute) 18 de noviembre de 2017