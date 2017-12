Echan de un avión a una mujer por negarse a dejar de amamantar a su bebé

Los pasajeros de un vuelo de la compañía estadounidense Spirit entre Houston y Nueva York presenciaron una escena que la mayoría tacharon en redes sociales como "repugnante". Los operarios obligaron a una mujer a dejar de amamantar a su bebé y, ante la negativa de ésta, acabaron expulsándola del avión.



El nombre de la afectada es Mei Rui, una investigadora que decidió grabar un vídeo con su móvil para registrar el incidente, en el que su bebé aparece llorando. Según recoge el diario inglés Mirror, la mujer estaba alimentando a su hijo cuando las puertas del avión se encontraban todavía abiertas y la gente todavía entraba en la cabina.





A Houston pianist and clinical researcher kicked off @SpiritAirlines flight Friday morning.. she was on her way to conduct cancer research in NYC. Wants answers from airline. Live @iah at 10 #KHOU11 pic.twitter.com/mDPQmC5AOC