El bulo del cura al que le toca la cesta de Navidad en un puticlub

La Navidad es una época de sorpresas y de situaciones estambróticas y la Lotería no ha escapado a los bulos. Algunos, con mala intención. Otros, con más humor, aseguran que los premiados se habían hecho con su décimo en un burdel.



Es lo que ha sucedido con un titular que ha dado mucho que hablar en las redes sociales y que resulta ser un bulo: "Un puticlub sortea una cesta de Navidad y le toca al menos esperado". Esa persona era, supuestamente, el cura del pueblo.



No, no es cierto que a don Nemesio, el párroco del pueblo, le tocara la cesta de Navidad en un puticlub. Como ha revelado maldita.es, se trata de una noticia falsa publicada en la web haynoticia.es, que en su aviso legal advierte de que es " un site de humor cuyo fin es el entretenimiento".



La noticia saltó la semana pasada y se ha convertido en viral. La información fue publicada en una web de noticias de humor, haynoticia.es, pero se extendió rápidamente por los medios de comunicación.



Varios mensajes han circulado en Twitter en los que se adjuntaba una supuesta fotografía de un periódico con el mismo texto.





Unsimilar se propagó en 2013. El Gordo tocó entonces en Quintanar de la Orden, en Toledo, y se comentó que había sido vendido en elde la localidad. Hasta el alcalde había tenido que salir a desmentirlo.