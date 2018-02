La carta a Rafa Nadal de una seguidora de 92 años emociona a las redes

Gloria Martínez es una simpática bisabuela chilena de 92 años. También es una seguidora fanática de Rafa Nadal. Prueba de ello son las cartas que le envía con frecuencia. Como no ha recibido respuesta del tenista balear, una de sus biznietas la ha colgado en Twitter para ver si así es más fácil hacerle saber al número 1 del mundo que Gloria no se pierde ni un solo partido suyo.







Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto...le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plisssss. @RafaelNadal pic.twitter.com/R5hfpR9ZIX — Debora Mansur (@Deboramansurr) 7 de febrero de 2018

Este es el contenido de la carta:"Estimado Rafa: En diciembre le escribí otra carta y se la mandé a su Academia en Balears, España, a lo mejor no la ha recibido pues anda en tantos lugares."Soy unay desde que empezó a jugar al tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada pongo el despertador y veo el juego.Sentí mucho lo que le pasó en Australia y. Ahora va a estar en Acapulco a fines de este mes, me hubiera encantado ir pero ya se me dificultan los viajes.Mi esposo que ya falleció,y debe ser por eso que me gusta. Tengo 4 hijas mujeres y 1 hombre, 2 yernos, 13 nietos y 20 bisnietos. La mamá de mi mamá era de Sevilla y se llamaba Dolores Ortigosa se casó y vino aquí.Me daríaque me pudiera algún día contestar. Un abrazo y mi cariño.Gloria C. Martínez".