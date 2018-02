La queja de Dabiz Muñoz que no ha gustado en Twitter

Conseguir una mesa en el restaurante DiverXO de Dabiz Muñoz es harto complicado. Sin reserva previa es imposible y la espera es de más de medio año.



Sin embargo, este sábado el local del chef madrileño no logró llenar. Una mesa se quedó libre por una cancelación de última hora, lo que provocó las quejas del cocinero.



"Pues hoy no la hemos podido recuperar, demasiado tarde las 14:30 para avisar a toda la lista de espera. Un restaurante que está lleno con 8 meses de antelación y aun así hoy se quedó una mesa vacía. Luego hay gente que se extraña por cobrar la reserva...", escribió Muñoz en Twitter.





No dramatices por perder una mesa que hay gente que no tiene ni trabajo, y entiendo que eso es una putada para un restaurante, pero David........ — Sopranito (@sultra00) 17 de febrero de 2018

Podías haber salido a la calle, buscar una familia humilde y haberlos invitado a comer, mesa llena y problema solucionado. — Unai Pérez (@U_p_s86) 17 de febrero de 2018

Que comentario tan ridiculo, me parece mal que no avisen pero eso entra dentro del negocio. O no? Tu eres especial. — Maria Dolores Ruiz (@lolagigantes) 17 de febrero de 2018

Creo que es un poco incongruente la queja, si cobras por la reserva es precisamente para amortiguar este problema. Sube el precio de la reserva si quieres pero acepta las reglas de tu propio juego. Hoy no has perdido dinero has ganado menos simplemente — Jose Aguilar (@p_a_c_3) 17 de febrero de 2018

Si cobras la reserva no quieras ganar dos veces... — HolasoyGroot (@Elbala2_0) 17 de febrero de 2018

Para los que no lo pillan... El problema de la mesa vacía es que el señor @Dabizdiverxo ha tenido que comprar producto para esas personas que no se han presentado, con lo cual pierde dinero, y mucho, pues no hablamos de comprar pechugas de pollo del Mercadona.... — Joan Palacio (@Mahler79) 18 de febrero de 2018

Creo que hace bien en visibilizarlo. Para un restaurante pequeño como nosotros y con ratios de ocupación mucho más ajustados que Diverxo, perder una mesa de 6 un viernes puede suponer perder todas las ganancias de una semana. Y pocos altavoces mejores que el suyo. — Auga e Sal (@ARG_augaesal) 17 de febrero de 2018

Muchos usuarios de la red social no aceptaron la queja del chef y respondieron duramente a su mensaje.No obstante, también hubo quien entendió al mediático restaurador y envió mensajes justificando su queja.