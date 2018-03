La historia detrás del baile de Michelle Obama con una niña

Michelle Obama ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparece bailando con una pequeña niña estadounidense. Las imágenes se han hecho virales, con más de 80.000 'retuits' y 400.000 'Me gusta'.







Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! pic.twitter.com/faUVTsYWun