Una foto enviada por error a su WhatsApp cambia la vida a toda su familia

Enviar un WhatsApp a un número equivocado es algo que puede pasarle a cualquiera. Pero que este simple hecho cambie la vida de toda tu familia es algo que, hasta ahora, no tenía precedentes.



Todo comenzó a finales de febrero cuando Syd envió dos fotografías de ella misma probándose un vestido a un número equivocado. Las imágenes fueron a parar al WhatsApp de Tony, un padre de seis hijos que decidió responder a los mensajes de Syd con humor.



"Me imagino que este mensaje era para otra persona. Mi mujer no está en casa así que no he podido saber su opinión, pero los niños y yo creemos que estás espectacular con ese vestido. ¡Deberías quedártelo!", fue el mensaje que Tony envío a Syd y junto con el que adjuntó una foto de cinco de sus hijos con los pulgares arriba en señal de aprobación.





Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response ?? pic.twitter.com/SWmcqSFiqh — Mandi Miller ? (@bbymandi) 8 de marzo de 2018

You're very kind. Here is a thumbs up from Kaizler! pic.twitter.com/hHbl48Zkc7 — TriStar Home Team (@TristarHomeTeam) 9 de marzo de 2018

Lo que Tony no se esperaba es que una amiga de Syd compartiría estaen Twitter y que las imágenes de su conversación se harían virales en pocos días. Fue entonces cuando un amigo de la familia de Tony vio el 'tweet' y dejó en la publicación un comentario que dio una vuelta sorprendente a la historia.En la foto que el padre envió de los niños faltaba, el pequeño de la familia, quien en esos momentos se encontraba con su madre en el hospital para tratar laEn ese momento las redes se volcaron con la familia y cientos de personas donaron dinero para el tratamiento del pequeño a través de la página de 'crowdfunding'.En una semana la familiauna cantidad "superior" a la que recibieron en los últimos dos años, según el propio Tony. El padre ha querido agradecer el gesto ya que "las gastos empezaban a ser mayores" de lo que se podían permitir.