Compra por 10 dólares una foto en eBay y descubre que vale al menos dos millones

Hoy en día existen plataformas como Ebay en las que puedes comprar casi cualquier cosa por internet. Las fotografías antiguas no son menos. Eso es lo que hizo Justin Whiting, un hombre de 45 años apasionado de las historias y personajes de los 'fuera de la ley' del salvaje oeste americano. Whiting encontró en Ebay una supuesta fotografía de Jesse James, un famoso forajido del siglo XIX y decidió comprarla por 10 dólares.

Cuando la foto llegó a su poder, lo primero que hizo fue llevársela a Will Dunniway, un experto en fotografías del siglo XIX de California para autentificarla. Su sorpresa fue mayúscula cuando Dunniway dijo que era verdadera, que el personaje era el auténtico Jesse James y que el valor de aquella foto podría llegar a las seis cifras.

En declaraciones a SWNS, Whiting aseguró que "Cualquier cosa es posible en eBay así que compré la extraña fotografía for una pequeña cantidad, como quien compra un boleto de lotería". "Pensé:'¡Vaya, esta foto podría ser auténtica! He estado obsesionado con los forajidos durante muchos años y he leído muchos libros y estudiado sus caras. Nunca me atreví a pensar que sería una genuina y que valdría, al menos, dos millones".

El experto asegura que es una foto auténtica del ladrón de bancos, un retrato que Jesse James se hizo cuando tan solo tenía 14 años. Para tener una doble confirmación de esta información, Justin envió la fotografía a Kent Gibson, un experto forense que ha trabajado con el FBI. El señor Gibson también autentificó la misma.

Whiting ya está en contacto con la casa de subastas Christie's para vendérsela y poder comprar con el dinero de la foto su propia casa y un coche. Eso sí que es suerte, ¿verdad?