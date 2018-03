Un profesor de Sevilla conquista a las redes son sus "otras notas"

"Las otras notas de Elena", se puede leer en la fotografía que un profesor de Sevilla colgó este pasado fin de semana, el primero de las vacaciones de la Semana Santa escolar, en Twitter. "Sobresaliente en ser una niña feliz", "Sobresaliente en ser generosa y buena compañera", "Sobresaliente en jugar y reír con sus compañeros", se puede leer a continuación en una lista de ítemes evaluados que su profesor consideró importante notificar también a sus padres.



Ramón Rodríguez es maestro en un colegio de Sevilla y da clases a niños y niñas de 9 años. Para este docente, las notas de la segunda evaluación del curso son importantes, pero "las otras notas" son "las más importantes".





Ayer, inevitable día de notas, decidí entregarles las "otras notas", que sin duda son las importantes de verdad. #soyMaestro pic.twitter.com/qTSzHNTFHL — ????????? ?????????? (@Profe_RamonRG) 24 de marzo de 2018

El tuit fue publicado el 24 de marzo y desde la fecha acumula más deEntre los comentarios, decenas de personas le han hecho saber su agrado y su apoyo a la iniciativa."Creo que, más allá de lo bonito, es una gran información para sus papis que rara vez tienen entre manos", escribió el profesor en uno de los comentarios que recibió. "Intento personalizar para que cada uno tenga sus "otras notas" lo más fiel a la realidad", matizó."Pero los habrá suspensos, ¿ o no?", preguntó otra usuaria, a lo que Ramón respondió:, siempre positivo, como diría aquél...". "Me gusta que todos saquen sobresaliente, que sea un elogio para ellos, así que busco aquello en lo que destaquen y lo que se les dé muy bien. Aspectos que aún tienen que mejorar me gusta hablarlo con ellos y sus familias personalmente", explicó con más detalle en otro mensaje.El docente se vio abrumado con la repercusión que había tenido su tuit y acto seguido comentó: "Si sirve para dar luz y conectar personas que luchan cada día por una mejor educación,".