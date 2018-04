Una turista de Granada, indignada por la misa en catalán en la Catedral de Mallorca: "Me creía que esto era España"

El vídeo protagonizado por una turista granadina indignada porque ha descubierto que en Mallorca se habla catalán se ha convertido en viral en las últimas horas. La mujer afirma que asistía a la misa de Resurrección de la Catedral de Palma pero salió porque el cura hablaba en el idioma propio de la isla. Sus declaraciones a la televisión autonómica IB3 se han convertido en virales en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios comentan sus múltiples contradicciones.

"Resulta que [el cura] empieza a hablar de Déu, que si no se qué, que si no se qué cuántos. ¿Pero esto qué es lo que es? Me creía que esto era España", afirma la mujer enfadada. La turista parece desconocer el idioma en el que se oficiaba la misa hasta que el periodista se lo indica y entonces afirma que el acto religioso, al que además asiste la Familia Real, se debería realizar en español, al tiempo que se queja de que al catalán "le faltan palabras", aunque también asegura que "en realidad se entiende to' porque en lugar de decir buenas noches dicen bona nit y en vez de decir adiós dicen 'déu. Siempre van tirando pa' dendro". Lo curioso del caso es que después de señalar que a los mallorquines "les faltan palabras", preguntada de donde es, afirma que "de Graná'".

En cuanto a la asistencia de los Reyes a la misa señala que, como se oficia en catalán, "no tendrían que estar dentro y deberían hacer como yo y salirse. Mucha gente se ha salido también y es una pena".

El colofón del vídeo lo pone cuando parece no saber dónde ha viajado y asegura que "es la primera vez que vengo yo aquí... a Canarias y la última desde luego".