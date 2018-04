Twitter se rinde a la joven que clava el baile de Beyonce

Hacer lo que hace Beyonce en un escenario no es fácil, ni puede hacerlo cualquiera. La reina del pop lo demostró una vez más en el festival de música de Coachella de este año con el inesperado reencuentro con las Destiny's Child. Es por este motivo por el que Twitter y las redes sociales han caído rendidos a los pies de esta joven imitadora que le ha salido y que ha clavado sus pasos de baile precisamente en esa actuación.



Brianna Bundick-Kelly, conocida en Twitter por 'Briyonce', tras su reciente fama, es una joven universitaria que sorprendió a todos por ser capaz de aprenderse en 40 minutos la coreografía completa que Beyonce tenía preparada para Coachella.









If you thought I was about to sit here, learn choreo & dance like I´m one of Beyoncé's backup dancer... YOU´RE ABSOLUTELY RIGHT!????????#BeyChella pic.twitter.com/157vovRFjG