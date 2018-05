El clip que protagoniza una ardilla bailando el famoso 'Wreking Ball' de Miley Cyrus no llega ni al minuto de duración, pero es quizás su brevedad y la simplicidad del montaje lo que ha hecho de este vídeo una de esas piezas virales más reproducidas de Twitter.





Everyone take the time out of your day to please watch this pic.twitter.com/RtUsNpV3Ef