¿Qué error esconde la jugada de este partido de fútbol?

Lo que estás a punto de ver sucedió en un partido de la Premier League inglesa entre el Cardiff y el Reading del pasado domingo. Todo transcurre de forma correcta y normal, pero en esta jugada ocurre algo muy extraño, que no suele verse todos los días. Te dejamos el vídeo para ver si te das cuenta de qué es lo que hay de malo en esta jugada.

¿Ya lo has visto? Hemos de reconocer que tuvimos que ver el vídeo un par de veces para caer en la cuenta de lo que ocurría, ya que no es algo que habitualmente suceda en un encuentro de fútbol, y menos en uno de primerísimo nivel como es este de la Premier League inglesa. Si aún no lo has visto, te contamos la solución.

Efectivamente, el balón sale por línea de banda. El problema es que el jugador que realiza el saque lo hace desde dentro del terreno de juego, probablemente engañado por la línea que hace la sombra en el césped. Lo más curioso de todo es que ningún jugador cae en la cuenta, tampoco los rivales, y lo más asombroso, que ninguno de los cuatro árbitros tampoco. El juego continuó como si nada hubiera ocurrido.