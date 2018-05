El vestido contra el acoso que mide cuántas veces te tocan

El vestido contra el acoso o el vestido del respeto es una prenda con sensores ideado por Nagib Nassif, especialista en desarrollo tecnológico, por encargo de Schweppes en Brasil.



La marca de refrescos ha decidido actuar contra el acoso que sufren las mujeres alrededor del mundo, pero sobre todo en Brasil. Según un informe de la ONG Think Olga, el 86% de las brasileñas ha sufrido acoso en las discotecas. De ahí, la iniciativa del "vestido del respeto" de Schweppes, un modelo inteligente que registra cada vez que la mujer que lo lleva es tocada y envía los datos, mediante Wifi, a una unidad de control.



Este vídeo muestra el resultado del experimento en el que la marca entregó el vestido a tres mujeres para que lo llevaran en una discoteca de Sao Paulo.







Pese a que las mujeres pedían que no se las tocara, les llegaron a manosear alrededor de 52 veces a cada una de ellas en casi cuatro horas. Los alarmantes datos sacados de este experimento social buscan generar una conciencia social sobre el perturbador nivel de acoso a las mujeres en nuestra sociedad.



El vídeo del vestido contra el acoso se ha vuelto viral, recibiendo miles de comentarios, visualizaciones y 'me gusta'.









Incluso así muchos dirán q es mentira y a estas cosas no pasan https://t.co/MgWdPC9ua2 o q en España no ocurre. — Jorge J 'Jorhell' (@flipper83) 20 de mayo de 2018