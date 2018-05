Nueva ilusión óptica: ¿Qué ocurre con esta imagen tan extraña?

Una nueva ilusión óptica está haciendo las delicias de miles de tuiteros. En esta ocasión, quien nos la presenta es un chico de Argentina, Lautaro, un fanático de Boca Juniors. Publicó en su tuit esta curiosa imagen que, cuando la vio por primera vez, notó que algo no le encajaba bien. Tuvo que mirar varias veces para caer en la cuenta de lo que pasaba. "Lo que tardé en entender esta imagen" afirmó en su tuit.





Lo que tardé en entender esta imagen pic.twitter.com/dGRJYzjaJr — Lautaro (@LautiGabri) 24 de mayo de 2018

Hemos de reconocer que a nosotros también nos ha ocurrido. Al principio no entendíamos por qué el chico llevaba puestos zapatos de tacón. Por otro lado, el escorzo de ambos protagonistas no es muy usual... En fin, que también tardamos en entender lo que ocurría...¿Ya lo tienes? ¿Te ha costado verlo? Si no lo has visto aún, y sigues viendo algo raro pero no sabes qué, aquí abajo dejamos la solución: