Pista de patinaje

En algunas de las paradas de los autobuses urbanos hay unas plataformas que ayudan a subir al autobús, desconozco quien es responsable de ellas, no sé si la Compañía de Tranvías o el Ayuntamiento.

El caso es que la que está situada en la Ronda de Outeiro, a la altura del Colegio Sagrada Familia, esta mañana al pisar en la parte metálica di un resbalón y me fui al suelo, llegando a la carretera, gracias que en ese momento no pasaba coche alguno y todo quedo en unas magulladuras y pequeñas heridas, pero... ¿y si llega a pasar el autobús? ¿o es un niño el que se cae?

Cuando se instala una rampa tiene que ser a prueba de resbalones y tener la seguridad necesaria para que no ocurran accidentes, al parecer el de hoy, no es el primero, según comentaba la gente, de modo que a quien corresponda, dense una vuelta y comprueben lo que digo, hay que salir de los despachos y velar por la seguridad ciudadana, ya que somos los que pagamos los impuestos y por tanto tienen la obligación de atendernos y si no están capacitados para ello ¡déjenlo!, y dedíquense a otra cosa.

