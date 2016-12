Hay que saber perder

El secretario general de un partido político es normal que sea elegido por los militantes. Pero cuando se pierden las elecciones generales por dos veces consecutivas, como es el caso del señor Sánchez, que además de dimitir no debería volver a optar a ese cargo, un político a ese nivel tiene que tener "cintura política" para el diálogo, porque el "no es no", no vale en política.

Soy votante del PSOE y creo que la gestora lo está haciendo bien; estamos viendo que desde la oposición se pueden mejorar las cosas como la subida del salario mínimo, el acuerdo contra la pobreza energética, o modificar para mejorar la Lomce (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa). Esta gestora además tiene que preparar un programa y convocar un congreso; la militancia elegirá al nuevo secretario general que también representará a varios millones de votantes socialistas.

