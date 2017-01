El 1 de Enero de 1959 triunfaba la revolución cubana, una de las revoluciones más increíbles de la historia que a pesar de su violencia, como cualquier revolución armada, fue también una revolución llena de un cierto romanticismo.

Los rebeldes empezaron la revolución siendo un puñado de valientes, 14 sobrevivieron al desembarco del Granma donde viajaban menos de un centenar, los revolucionarios fueron emboscados y masacrados por el ejército apenas desembarcaron, una revolución victoriosa que terminaron unos centenares de mujeres y hombres.

Una guerrilla con pocos hombres y no demasiado bien armada, conseguían sus armas arrebatándoselas al ejército contra el que combatían, fue capaz de vencer completamente a un ejército moderno y de conseguir la rendición incondicional de la dictadura, una dictadura apoyada y financiada desde el país más poderoso del mundo, los EEUU.

De no ser por el apoyo masivo de la población a los "barbudos" de Fidel Castro y a la revolución este hito histórico hubiese sido imposible, la mayor parte de los soldados no tenía "espíritu combativo" y como el pueblo cubano si no apoyaba a los revolucionarios, como mínimo los miraba con simpatía.

Los pueblos del mundo pudieron ver cómo era posible vencer militarmente a un ejército profesional mediante la acción conjunta de la guerrilla del pueblo y el movimiento obrero y campesino, en la revolución cubana se inspiraron más tarde revoluciones y guerrillas por toda América y el mundo.

El triunfo de la revolución cubana fue el principio de una revolución socialista en Cuba que fue capaz de conseguir en pocos años una transformación social y económica que convirtió a Cuba en espejo del mundo.

Cuba Socialista invadió desde entonces con médicos el tercer mundo, abrió sus universidades a todos los pueblos oprimidos, los médicos saharauis lo saben bien, una Cuba Socialista que nunca permitió que un solo niño cubano durmiese en la calle, una Cuba Socialista que fue capaz de dar educación universal y gratuita a todo su pueblo, una Cuba Socialista que puso la sanidad cubana entre las mejores, una sanidad gratuita que incluye el dentista.

Cuba tiene una sanidad universal, gratuita y de calidad, tiene el mayor porcentaje de médicos por cada 1000 habitantes.

Cuba tiene una educación gratuita en todas sus etapas, 0% de analfabetismo.

Cuba es un país sin desahucios, sin desnutrición infantil, con las necesidades básicas de toda la población cubiertas.

Cuba soporta un embargo de más de 50 años y cumple con su deber internacionalista y solidario con los pueblos, exporta médicos no armas.

Cuba es un país sin fosas comunes, sin cargas de antidisturbios, es una terrible dictadura solidaria que invierte en sanidad y educación.

Como dijo Fidel: "Cuba una pequeña isla y una gran revolución".

