"En Galicia non se pide, emígrase"

Vén isto a conta do penúltimo desprezo que nos fai o goberno da capital por medio do seu ministro de Fomento respecto á chegada do xa famoso AVE a esta comunidade autónoma, así como ás vítimas do accidente ferroviario do xa triste tren Alvia ao se opoñer a que se forme unha investigación para aclarar as causas do sinistro.

Pero lembremos como isto xa vén de lonxe:

Cando no ano 2009 estivo ao mando o bipartito, os mesmos que agora está na Xunta non pararon de acusar aos outros de non dar rematado dito tren no 2012. Pero unha vez ao mando, xa empezaron a recuar falando do 2014 ou 2015. Logo, unha vez elexidos de novo xa voltaban a falar do 2017 ou 2018 e para rematar o aldraxe, o actual ministro xa fala do 2021 ou 2022. E que acaso nos toman por parvos?

Hai uns días díxose que en breve estaría licitado o AVE no País Vasco incluído o tramo San Sebastián-Bilbao-Vitoria ,como lle pide o goberno de Euskadi e o que lle boten. Faltaría máis.

Penso que a explicación é ben sinxela: no País Vasco non teñen un goberno amigo e necesitan dos seus votos para aprobar os presupostos, mentres que aquí teñen un goberno amiguísimo que nin reclama nin protesta e sabe que nesta comunidade teñen os votos seguros.

