Ante el protagonismo de los partidos ante los medios, especialmente la TV, el ciudadano, más o menos normal, se pregunta qué hay de lo suyo. De su trabajo, de su vivienda, de su pensión, de su hipoteca, del pago de sus préstamos, de su transporte, de sus ahorros, de los precios, de sus vacaciones, de la enseñanza y de los colegios e sus hijos, de la asistencia sanitaria, de su empresa, de su pequeño negocio, de su familia, de su seguridad, de su defensa, de lo que va a comer cuando se jubile o de la herencia que va a dejar a sus descendientes, de las relaciones internacionales de su país, de la marcha de su ciudad o de su pueblo, de sus impuestos, del gasto público?

La pregunta es recurrente: pero aquí ¿quienes gobiernan? y, evidentemente, la duda no se centra exclusivamente en el Gobierno propiamente dicho, sino en todos y cada uno de los que se dedican a la cosa pública.

Mientras los políticos, todos los políticos, se dediquen a decidir si saludan o no saludan al Rey, si se manifiestan o no se manifiestan, si se alían con un grupo o con otro, si los codazos en su partido tienen que ser más o menos fuertes y si fulanito roba más o menos, la cosa no tiene mucha solución.

Mal está que se pasen la vida mirándose el ombligo, pero peor resulta que nos obliguen a que se lo miremos nosotros.

