El fraude fiscal en España es un cáncer que nos corroe y que obliga a pagar más de lo soportable al resto de los españoles. Ese fraude se potencia indirectamente por el Gobierno que es el que tiene que gravar toda actividad económica del país. ¿Por qué?, pues porque, imaginemos que tenemos un taller de mecánica, por ejemplo, y nos matamos trabajando 24 horas diarias y conseguimos reparar muchos coches que nos supondrán grandes ganancias. Muy bien, pues nuestro esfuerzo no habrá servido de nada si no salimos a cobrar lo que nos deben de esas reparaciones y, sin duda, si no lo hacemos así, nuestra empresa quebrará. Esa es una de las soluciones.

La gente nos quejamos del exceso de funcionarios. Quizás tengamos razón en cuanto a Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos, pero deberíamos pensar que para llenar la caja de todos deberíamos enviar a cobrarles a los que no quieren pagar, y para eso necesitamos muchos más trabajando en la persecución del fraude y el único modo es incrementar el personal trabajador de la Agencia Tributaria, así como, la Inspección de Trabajo para que descubra a tanta gente joven trabajando sin asegurar o, en su caso, por menos horas de las que realmente trabaja.

El fraude gordo hay que blanquearlo "legalizándolo" y para ello, entre otros modos, se compran de inmuebles, coches, yates, etc., que se ponen a nombre de familiares. Hoy en día, no sé si para bien o para mal, estamos controlados y está todo mecanizado informáticamente y desde un ordenador autorizado de la Agencia Tributaria, se puede acceder a Registros de la Propiedad y comparar patrimonios de ciertos individuos con sus rentas y declaraciones del IRPF. Es sencillo, una persona que no trabaja y no es rico por familia, no puede poseer casas millonarias; por lo que deberá demostrar el incremento patrimonial y, en caso de que no pueda hacerlo, directo a los tribunales de justicia.

Existe en la Agencia Tributaria una muy eficiente policía fiscal, como es el Servicio de Vigilancia Aduanera, que batalla sin apenas medios contra los billonarios blanqueos de capitales. Seamos listos y démosles más medios humanos y enviémoslos a cobrar deudas. Nos resultará ventajosísimo. Multiplicaran por un millón su sueldo en suculentas recaudaciones.

El encargado de gestionar sus recursos es el Gobierno de turno y no lo hace ¿Por qué?. Esta es otra pregunta sin respuesta más a añadir en mi lista.

Buenos días y a ver si en el forro de nuestros bolsillos queda algún euro mas para que se lo lleve los impuestos.

