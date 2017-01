Paella con chorizo y tradiciones

Hace tan solo unos meses la popular receta de la paella de Jamie Oliver consiguió unir a los españoles en una misma idea: la paella no lleva chorizo. La paella con chorizo de este famoso chef inglés consiguió ofender a sus fans internacionalmente, sin embargo, no es el primero que añade ingredientes pintorescos a la paella. Hace no tanto tiempo otro chef inglés, Gordon Ramsay, añadió vino de jerez, chorizo y chili a lo que él denominaba paella. Las tradiciones, ya sean culinarias, o de cualquier otro tipo son la esencia del país que las origina, son lo que le da apellidos y cultura. Y mientras que en estas tradiciones nadie salga perjudicado, deberían de ser respetadas. En un mundo en el que cada vez hay más cosas que nos separan, como la política, el fútbol, o las guerras del pasado, es bonito recordar que también hay cosas que nos unen, aunque esas cosas sean el miedo a encontrarnos chorizo en la paella cuando la pedimos en el extranjero.

