A propósito dos premios Nobel

"Lo que ayer fue un crimen, mañana es un error y pasado mañana un hecho histórico", decía Gregorio Morán no libro Los españoles que dejaron de serlo.

O último premio Nobel da Paz concedido ao actual presidente colombiano J.M. Santos pero non ao xefe das guerrillas que tamén participou nas conversas para chegar a un acordo final.

Non é de extrañar tendo en conta aos anteriores premiados, algúns defensores máis ben do terrorismo, para ser logo vanagloriados nos seus países. Por exemplo, Manahen Beguin, xefe do Irgún, organización que dinamitou o Hotel Rey David de Xerusalén onde, entre outros, morreron 35 nenos de entre 12 e 15 anos.

Juan Goytisolo expresouno maxistralmente cando dixo que "matar a un inocente no es defender ninguna causa, es matar a un inocente". Posteriormente, Beguin sería primer ministro de Israel e premio Nobel da Paz.

Henry Kissenger, ex secretario de Estado norteamericano, artífice do golpe de estado no Chile de Salvador Allende, que causou miles de mortos. Quen ordenou a sabotaxe do barco francés Le Convre, que descargaba armas no porto da Habana ante a inminente invasión en Bahía de Cochinos, na que morreron máis de cen persoas. Outorgáronlle o Nobel un ano despois. O mesmo Obama llo deron cando levaba apenas un ano coma presidente, o mesmo que logo apoiaría a venda de armas ás guerras de Siria, Libia e Ucrania. Permitiu o uso de drones en países coma Pakistán, Somalia e Libia, cas súas respectivas víctimas.

A historia demostra que chamados países democráticos aportan solucións autoritarias a problemas políticos.

