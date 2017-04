Por la democracia y la convivencia de todos

Miles de personas recorrieron el domingo 19 de marzo las calles de Barcelona en una manifestación convocada por la organización Sociedad Civil Catalana, a favor de la convivencia de todos en Cataluña y contra el golpe separatista en el que siguen empecinados los dirigentes de la Generalitat. La salida de tal cantidad de gente a la calle tiene un gran valor simbólico en un contexto en el que no es fácil discrepar públicamente del discurso oficial separatista.



El gesto de miles de personas sirve para recordar que, a pesar de contar con todos los altavoces a su servicio, el independentismo no es mayoritario en Cataluña, y que una buena parte de la población está dispuesta a romper el silencio y alzar la voz contra el asalto a la ley que se está perpetrando día tras día en el Parlamento catalán.



