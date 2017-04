Sardiñeira: sin aparcamiento no hay paraíso

Las ciudades se forjan día a día con decisiones para presente y futuro, que son mejor o peor percibidas por las personas, dependiendo de sus fuentes de información y de su sensibilidad personal.



Las decisiones más importantes se toman teniendo en cuenta muchas e importantes cuestiones relacionadas, y eso muchas veces no llega al ciudadano; a veces para simplificar la comunicación, pero otras -lamentablemente- porque solo importa el objetivo de gozar del favor del público.



Con ello a veces pueden comenzar caminos de contradicciones difíciles de detectar, caminos mediáticos centrados en "futuribles y verdades a medias", que imposibilitan la materialización de realidades tangibles que den respaldo y confianza sobre la evolución de las cosas. En el camino de las ciudades, a veces se puede "hablar soñando", pero siempre hay que estar muy despierto para planificar y ejecutar.



La evolución sostenible de cada ciudad exige mucho esfuerzo e ideas claras y que las decisiones importantes, las de futuro, no se dispersen en confusos círculos de contradicción.



A Coruña no es ajena a esos cantos de sirena y debe despertar, recordar al menos algunas realidades: Ni Monte Alto, ni Sagrada Familia ni Os Mallos ni otros barrios serán paraíso ideal sin antes construir miles de plazas de aparcamiento; no sería posible un carril bici en Avenida da Pasaxe si no hubiera antes un parking para el Materno retirando los coches de los arcenes; ni se podría avanzar en "humanizar" el Agra o Pescadería sin hacer parkings como en As Conchiñas y Parrote o liberar la Marina; y es un error que A Coruña renuncie a un aparcamiento para residentes en la Intermodal de A Sardiñeira, barrio tan saturado.



Esos pocos ejemplos revelan juegos de contradicciones en el que se habla de "ciudad con menos coches", estando a la vez en contra de lo que hay que hacer para seguir avanzando en la ciudad más amable que todos queremos. (Alternativa de estacionamiento).



Las ciudades europeas urbanísticamente más "amables" y que suelen ponerse como ejemplo, también tienen coches; en su hoja de ruta de la ciudad amable y sostenible, tienen claro que el futuro se construye todos los días y tiene claro que sin aparcamientos no hay paraíso.



