Las consecuencias del poder

El próximo año, la Constitución que trajo la democracia a España después del final de la dictadura, cumplirá cuarenta años. Para los antiguos atenienses, la democracia era el sistema de gobierno que daba el poder al pueblo permitiéndoles formar parte de la vida política; hoy en día la democracia es votar cada 4 años rogando que los candidatos cumplan sus promesas electorales, y sabiendo que si deciden incumplirlas, no podremos frenarles. Esta descontrolada democracia causó que los respectivos presidentes de Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos se considerasen con el poder suficiente como para iniciar y empeorar la guerra de Iraq. Y una vez más, el gobierno encendió la luz y el pueblo pagó la factura. Una factura que costó 260 millones de euros y la vida de varios soldados a España. Es terrorífico ver cómo las malas decisiones del gobierno siguen costando la vida a civiles, hoy en forma de terrorismo. Y con esto se cumple de nuevo el efecto mariposa, el aleteo emocionalmente inestable del presidente de Estados Unidos hace aparecer terrorismo en Europa.



