Ocaso da liberdade de expresión?

Os últimos casos relacionados coa liberdade de expresión arrastran cola de polémicas. O montaxe do cartel do Entroido na Coruña está sendo tildado -según os gustos- de provocador, inoportuno, ultra ou perigoso, ata o punto de que o pleno municipal debateu unha moción en defensa da liberdade de expresión. Unha asociación acusa ao concelleiro de Cultura, Xosé Manuel Sande, de atacar, insultar, inxuriar e calumniar os sentimentos relixiosos dunha parte da poboación. Atroz inxuria, independentemente de que o cartel haia que inscribilo dentro da casuística irreverente que simbolizan as festas do Entroido.



Pois ben, máis aló dos denunciados, os procesos e condenas a xornalistas, escritores, editores ou divulgadores da cultura nas súas múltiples variantes, son procesos e condenas á liberdade de expresión e, por extensión, á propia democracia.



Mais ás veces as grandes verbas coas que nos obsequian -fundamentalmente neste país onde o seu referente sempre é interpretable- fan esquecer o prosaico dos significados, isto é, que todos estos procesos e condenas a uns individuos e a unhas liberdades son, xa que logo, procesos e condenas a todos os que dende diversos ámbetos da sociedade queremos coñecer, criticar, denunciar e rexeitar moitos dos comportamentos de responsables de institucións públicas.



Os anglosaxóns manexan unha expresión moi atinada para o que está a suceder coa liberdade de expresión, "culpabilizar á vítima", así a denominan. As vítimas directas dos recentes procesos e ameazas son os múltiples Sande, Casandra ou o Gran Wyoming. As víctimas indirectas, aínda que non menos reais, somos o conxunto de cidadáns.



Devolver á liberdade de expresión toda a súa dimensión moral resulta fundamental para non ter que falar dela como unha das últimas causas perdidas.



