De vez en cuando, tienen lugar noticias con capacidad de levantar el ánimo de manera sobresaliente, actúan como el agua y abono en una huerta necesitada de riego y nutrientes. En una época donde se erosiona la joven y moderna construcción social en la que residen las clases medias, surgen iniciativas orientadas a facilitar la asimilación de los síntomas del acelerado desgaste sin generar demasiados trastornos y convulsiones. Por un lado, está la llamada democratización del lujo, que permite alquilar artículos de marca (bolsos, joyas o vestidos) destinados a reforzar la imagen e impulsar la autoestima durante unas horas; y por otro, se presenta como tendencia inteligente y práctica la construcción de viviendas de 10 metros cuadrados de superficie (publicitadas como más asequibles y con un espacio reducido para acumular cosas prescindibles), ideales para montar al lado de la caseta del perro y que este no sienta discriminación alguna respecto a las comodidades humanas. Envidia y resignación, dos elementos de alta eficacia en la composición del lubricante que facilita el funcionamiento continuado de la maquinaria del sistema.



LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.



Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.