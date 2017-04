El ataque a Siria de Donald Trump

Por mucho palmero que le haya salido a Donald Trump en la ONU y en la OTAN por los 56 misiles Tomahawk que ha lanzado a una base aérea controlada por Bashar al-Assad, no me van a convencer a mí también para que le aplauda. Era obvio que el ataque químico que el dictador al-Assad perpetró en la provincia de Idlib merecía una respuesta contundente. Pero las prisas que siempre tiene EEUU por despuntar y por actuar unilateralmente, sin consenso, nos pone a sus aliados continuamente en serios bretes, ya que sus intervenciones bélicas acaban siendo verdaderas chapuzas que después debemos solucionar. De botón de muestra lo que hicieron en Irak o Afganistán. Desconozco cuál debería haber sido la represalia correcta por el ataque químico que se cometió en Idlib. Al igual que tampoco lo sabe el Consejo de Seguridad de la ONU porque EEUU no dio tiempo para discutir el tema. Lo que sí sé es que tanto Donald Trump como Vladimir Putin están utilizando el conflicto de Siria para fines propios. El primero para solapar su pésima gestión de Gobierno. Y el segundo para acabar con los radicalistas chechenos ubicados en Siria. Está claro que a ninguno de ellos este país les importa nada.



LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.



Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.