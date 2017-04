Noraboa e o aldraxe que non para

Quero darlle a este diario unha vez máis a miña sinxela noraboa polo seu editorial do pasado domingo día 9 de Abril sobre os presupostos do reino de España onde, unha vez máis, deixan esquecidos de novo aos galegos e galegas pois ditos presupostos recortáronse nada máis e nada menos que un 44%. É igual, coma se os recortan nun 80%. Aquí non protesta ninguén. Emígrase e punto.



Nembargantes, anunciáronse inversións millonarias en Cantabria e no País Vasco; vése que aquí non hai un goberno amigo. Vése que alí alguén da un puñetazo na mesa... de Madrid. O colmo da desfachatez é o que se di ás veces ao afirmar que "só se pode aspira a ter poder fiscal propio os territorios con maiores niveis de riqueza".



Vexamos algúns exemplos disto aplicados á nosa cidade: Alvedro, dase unha pequena cantidade para comenzar as obras para o sistema de aproximación e aterraxe cando fai anos que tiña que estar rematado. Tampouco se dí cando se vai a rematar.



A Ponte da Pasaxe, lembren canto se falou disto tamén: que ía ser unha marabilla, etc, etc. Pois segue todo igual. Non se fixo nada. Eso sí, hai que expandir o porto exterior e o enlace por tren xa o veremos. Non pasou así no porto de Valencia, ao que se lle inxectaron 70 millóns nada menos. Nesta nosa cidade hai que esperar e especular cos amigos e vender os peiraos a precio de mercado.



Pregúntome ante todo isto que clase de Autonomía temos cando todo se decide entre catro paredes da carreira de San Xerónimo.



En fin, haberá que seguir aguantando mentres os fillos e os netos seguen a emigrar.



De novo graciñas a LA OPINÓN por darnos a oportunidade aos cidadáns de dar o noso parecer sobre temas diversos.



