Gracias a Ignacio Echeverría por demostrar al mundo que aún queda algo de humanidad. Ignacio ha ganado su puesto en mi olimpo particular sacrificándolo todo sin esperar nada a cambio, haciendo frente a los asesinos y mostrándoles que no todos tienen miedo, que aún queda valor, honor y solidaridad en esta sociedad y que no van a ganar esta guerra. Ignacio Echeverría no ha ganado una Champions, no ganó un Óscar y su nombre no se encontraba en la lista Forbes, pero desde mi punto de vista, su gesto ha sido más importante para la humanidad.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.