Arte floral coruñés

Cada vez que me paseo por el centro me quedo embelesada con la belleza de colores de las plantas que forman agrupaciones llenas de armonía. No solo son esos colores (ocres, verdes, amarillos?) sino las combinaciones de distintas formas y alturas, lo que provoca el asombro del viandante.

Yo pienso que cuidar nuestros jardines no es una cuestión baladí. Al contrario, a muchos nos alegra el corazón dirigir nuestra mirada hacia ellos, en especial cuando nos sentimos un poco tristes o apáticos. Son una muestra de arte, como lo puede ser la pintura, la música o la fotografía y todas sirven para deleitar nuestra sensibilidad y hacer brotar la ternura que, más o menos oculta, existe en todos nosotros.

Yo he tenido la suerte de conocer algunos de los más famosos jardines de Europa y puedo afirmar que no es necesario entender de tecnicismos, de si se trata de un jardín inglés o uno francés, para poder extasiarse con su belleza. En A Coruña hay unos artistas que tienen una labor encantadora: embellecer la ciudad con la vida y el color de las plantas; algunas son comunes; otras, causan asombro por ser extrañas variedades que casi nadie conoce.

Dicen que cuidar una ciudad es labor de todos. Estoy de acuerdo. Pero solo unos pocos tienen la formación adecuada para hacer que se realce su belleza y que logre que, sin darnos cuenta, brote una sonrisa de placer en los rostros de los que las habitamos y de los que nos visitan. ¡Gracias, jardineros del mundo!

