Acelerado proceso de deshumanización

El civismo todos sabemos su significado; sin embargo en numerosos casos, nuestros comportamientos no están a la altura de las circunstancias ni mucho menos. Esto lo sabemos quien más y quien menos. Dicho lo cual, me lleva a pensar que, es una gran mayoría de gente la que desoye y no le presta atención debida tanto a lo que le dicen como a lo que ve, sea importante o no. Lo dicho, no es novedad el olvidarnos de que "es más importante escuchar que hablar", y de que "saber escuchar es una asignatura y el método de aprendizaje que más nos enseña en el vivir del día a día de las personas", al menos este es mi parecer.

Así mismo "si saber hablar, es importante, no lo es menos, saber escuchar".

