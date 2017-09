Kim Joung-un, el faraón

El Antiguo Egipto fue capaz de fascinar a la humanidad por innumerables aspectos, siendo con toda probabilidad el primero de los imperios y perdurando como Estado durante más de tres mil años. Le ayudó enormemente su aislamiento geográfico, encontrándose rodeado por tres desiertos y el istmo de Suez, su punto más débil, aunque fácil de defender. Ordenado jerárquicamente, el Faraón ocupaba un puesto singular y poderoso entre mortales y dioses; se le temía, adoraba y obedecía porque no hacerlo, pondría absolutamente todo en tela de juicio. Además, su autoritario poder se perpetuaba a través de las dinastías.

El pueblo egipcio se convenció bajo yugo de que los cambios no le aportarían mejora alguna, e instaurados un reino y economía estables, sus gobernantes se dedicaron a su reclusión y a evitar cualquier tipo de progreso. Puesto que la agricultura era suficiente y productiva, no hacía falta que todo el mundo se dedicara a cultivar, usando el excedente de mano de obra en construcciones de inmensos proyectos monumentales. Así pues, el populacho, cuanto más atareado e inculto, menos buscaría la libertad y la justicia, precisamente aquello que el que somete no puede consentir jamás.

Recapitulando, los faraones fueron capaces de ofrecer la fórmula magistral para todos los dictadores de los siglos venideros.

Y en la actualidad, ¿hay algún tirano que jugando a ser omnipotente recrea estas enseñanzas, poniendo en serio peligro al pueblo que le vitorea e idolatra a punta de pistola?

