Los filósofos, horrorizados

Termina el verano, empieza un nuevo curso y otra vez a vueltas con la Filosofía. Vaya una desgracia. Cuestionar su idoneidad frente a otras asignaturas, incluso su relativo interés por parte del alumnado, comienza a resultar alarmantemente sencillo. Mejor nos iría si no se tratasen a esos personajes esculpidos en piedra como meras fechas y tediosas obras literarias, amontonadas en la mente para soltarlas el día del examen, y sí se apostara por convertir aquellas ideas y lejanos pensamientos, en útiles herramientas para el presente. Pero ¿en realidad conviene? ¿O es más práctico alienar a los chavales para que no piensen por sí mismos, más allá del planteamiento de un me gusta o no sobre aquello que visualizan en las redes sociales? Tan dóciles y fáciles de gobernar el día de mañana, si no se cuestionan absolutamente nada.

Los filósofos confirieron a la historia sus propios puntos de vista ante las más diversas reflexiones, a veces inimaginables y desapercibidas a los ojos de sus demás congéneres, procurándoles un análisis crítico sobre el mundo que les rodeaba. ¿Cómo entender el Universo, sin el descubrimiento de Tales acerca del sustrato único del agua? ¿Y la polémica sobre el origen, entre Sócrates y los Sofistas? Taylor Mill, Descartes, Aspasia, Nietzsche, ¿quiénes serán estas personas si se suprime la Filosofía? ¿Quizás algún nuevo virguero del balón para nuestro equipo de fútbol?

Kant lo tenía muy claro, "no se enseña filosofía, se enseña a filosofar". Y urge mucho en estos tiempos tan convulsos que, de pura celeridad, se nos escapan entre las manos.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.