Desde fai dous meses necesito unha cadeira de rodas para transitar pola cidade da Coruña. Normalmente o meu recorrido é polas rúas que van desde a avenida de Oza ata Porta Real ou sexa, o que chamariamos "o centro da cidade". As rúas están cheas de baches, as baldosas rotas e soltas e incluso as ramplas que hai para facilitar o uso destas cadeiras están tan mal feitas que non chegan directamente ao chan, senón que moitas delas teñen un peldaño pequeno que fai difícil as baixadas e as subidas.

Por outra banda, as fachadas das casas están estupendamente pintadas e reparadas. Que pasa señor alcalde?, ¿non chega o presuposto municipal para que os lisiados teñamos unhas rúas adecuadas as nosas necesidades pero si para que "o centro" luza bonito? E xa non falo de como están os barrios...

Nos autobuses urbanos, o lugar adicado a estas cadeiras que debe contar con un cinto de seguridade, debo dicir que só atopei un que o levara.

