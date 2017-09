Establecer una reciprocidad sine qua non entre Ley y democracia es un sofisma, razón o argumento falso con apariencia de verdad (RAE). Recojo tres definiciones; Ley: es un conjunto de normas que prohíben o permiten determinadas acciones y que es dictada por una autoridad. Democracia: sistema de gobierno en donde los gobernados eligen a sus autoridades en libertad e igualdad y estas dictarán las leyes. Dictadura: es una sistema de gobierno en el cual los gobernados no eligen a la autoridad, esta dictará las leyes.

Que la Ley es democracia, es falso, las dictaduras tienen leyes, podríamos decir que sin ley no hay democracia y eso es cierto, como tampoco hay dictadura, pues las leyes no son más que las reglas del "juego". Sin reglas no hay nada, no hay sistema, no hay juego. Lo anterior nos podría llevar a otro sofisma: las leyes en las democracias son democráticas y las leyes en las dictaduras son leyes dictatoriales.

Si bien como adjetivo de la Ley, expresado por democrático o dictatorial la autoridad de la que emana, es cierto. El concepto de democrático para una Ley, espíritu de la Ley, ha de ser más amplio, una Ley democrática debe respetar la libertad y la igualdad de los gobernados, así como una ley dictatorial no tiene por qué hacerlo. Como ejemplo: el voto femenino en democracias, en El Reino unido la Ley que lo permite es de 1929, Francia 1944, Suiza 1971. En estos casos el voto de la mujer era ilegal, lo prohibía la Ley de una democracia, pero la Ley no era democrática, al no respetar el principio de igualdad de sus gobernados. Concluyendo, la Ley en democracia no siempre es democrática. Que los catalanes voten el 1 de octubre es ilegal, la Ley de una democracia lo prohíbe, pero esa Ley no es democrática.

