Ladran, luego cabalgamos

Nadie sabe qué pasará el dos de octubre, salvo que contra todo pronóstico, también saldrá el sol. De que uno de los dos bandos no quedará satisfecho, tampoco albergamos duda. Anda que no. Unos dicen que votarán y se marcharán de España, otros que de eso nada, que ni de coña se quiebra el mapa. Preguntada a la supuesta tercera parte, aquellos que ni pinchan ni cortan pero también opinan, diversidad. Toda y más. Unos que si quieren, que se vayan, pero la fracción que corresponde a la nación se queda, vamos, que se miren algún solar barato por ahí donde poder instalarse. Otros, que permanezcan tal y como estamos, o ya puestos que hagan lo que quieran, que ya somos mayorcitos y no estamos para complicarnos la existencia. Funden República o Estado Federado, allá con lo que más les guste. Después, más matraca con lo del uso del famoso artículo 155, si llamar al ejército y los tanques por la calle, que si va a estallar otra guerra civil, papeletas y carteles incautados, alcaldes que lo permitan y los que no, señalados, los nacionalismos, ay qué miedo me dan, y no sé cuántos debates más sobre el mismo tema. Mañana, tarde y noche. Un día más y otro. Erre que erre. Hasta en la sopa.

Eso sí, pase lo que pase, parece que ya lo han logrado. Nunca tanto se pronunció la palabra Cataluña en este país. Ladran Sancho, luego cabalgamos.

