El PP, ¿culpable?

Ante el inextricable dilema de catalán, muchos nacionalistas y gentes de izquierda culpan al PP de la actual situación por -dicen ellos- obstaculizar la libertad de esa buena gente separatista. El mantra más utilizado es que hasta aquí no llegamos por la sinrazón de esas hordas separatistas que hoy (des)gobiernan Cataluña, sino porque el PP recurrió el Estatut ante el Tribunal Constitucional, "lo que generó -dicen- una fábrica de separatistas". Y yo me pregunto: ¿y si no lo hubiera recurrido, dónde estaríamos ahora? ¿Cuánto tiempo llevaría ya proclamada la anhelada República catalana?

