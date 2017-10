No hay vencedores ni vencidos. Ni referéndum ilegal ni ilógica opresión. Sólo vergüenza. Mucha vergüenza. Menuda imagen de país íntegro hemos dado a la opinión internacional. Y sí, claro que importa. Más de lo que pensamos. Carga porra en mano y civiles con la cabeza abierta, nunca es síntoma de nación civilizada. Cuánto menos, vanguardista en pensamientos fructuosos. Qué horror. Vaya espejo en el que mirarse, otras soberanías que invitamos a sumarse al club de la democracia. Unos dicen que los otros lo llevaron hasta el punto de no retorno, el de inflexión, había que actuar. La otra parte, que solo quería autodeterminación, aunque también tengan lo suyo a la hora de ruborizarse. Unos por otros, y ya se sabe. Abochornada casa, la hoy contrariada patria que llamamos hogar. Eso sí, no cometan la torpeza de llevarlo más allá. ¿ Sostenella y no enmendalla? No, gracias. Cordura y reflexión. Y sobre todo, dialoguen. Dialoguen hasta escuchar cada palabra. Todo lo que haya que decir. Pero no volvamos al duelo a garrotazos. No podríamos perdonárnoslo jamás.

