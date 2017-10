Política: Razón o Pasión

Hemos arruinado la política. Hemos convertido la única herramienta que teníamos para dirigir y construir nuestras vidas y nuestro país en un cúmulo de sentimientos, en vez de pensar los problemas los hemos sentido, nos hemos involucrado emocionalmente cambiando la razón por la pasión, manchando con sentimientos las luchas sociales. Y no contentos con eso, al parecer la gente ha olvidado lo que significa la democracia, piensan que la democracia es votar cuando en realidad votar es lo de menos. La importancia del voto no la da el hecho de votar sino el compromiso del resto de la sociedad a acatar el resultado de dicho voto. Y el compromiso de obedecer las leyes y el resultado de cualquier voto se haya en la constitución. Esto es lo que hace que romper las leyes para votar sea antidemocrático, porque la democracia no es solo votar, sino también obedecer las leyes que fueron previamente votadas, y en caso de disonancia con estas, luchar para cambiarlas, sin romperlas. Dejemos las pasiones de lado, junto con las dicotomías de buenos y malos, hagamos que los que no se quieren hablar ni mirar, hablen y se miren mutuamente, en pro del bien común.

