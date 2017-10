Impresiones sobre el tema de Cataluña

1º. En primer lugar, rechazar el vulgar oportunismo de figuras como Ada Colau que solo piensa en mantenerse en el sillón, así como la deriva de Pablo Iglesias, que pasa de apoyar un referéndum pactado al golpe desde dentro del Govern, con lo que demuestra no solo no tener criterio sino estar solo pendiente de las encuestas, nada más. Sin proyecto ni programa alguno, son un barco a la deriva, además de una actitud irresponsable, por todas las consecuencias que puede traer al echar leña al fuego.

2º. En segundo lugar, mal la actitud del PSOE, con su equidistancia, electoralista; y mal en su día respecto del Estatut, porque fue con Zapatero, aunque empezó con el PP.

3º. Mal los partidos nacionalistas en general, echando más leña al fuego con esa abstracción llamada derecho a decidir, en lugar de hablar de refugiados, globalización, cambio climático, sequía, trabajos precarios, privatización de servicios públicos, etc., etc., etc., temas marginados por abstracciones, siempre crueles.

4º. Mal el PP, con su actitud cerrada hacia la reforma de la Constitución: la libertad de expresión implica que no haya ni personajes intocables ni temas sagrados? ni siquiera la Constitución, por otro lado anticuada: no solo por el tema territorial, sino por la reforma de la Ley Electoral, aforamientos, privilegios de cargos públicos, etc., etc.

5º. Se veía venir: choque frontal de dos intransigencias, la del nacionalismo español y la del catalán (frases como "los españoles me dan pena" no ayudan nada), ambos excluyentes, que puede derivar en una peligrosa escalada hacia la balcanización del Estado español. Es peligroso el momento actual. Cuidado.

