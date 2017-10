Más educación financiera, menos manipulación política

La prima de riesgo es el sobreprecio que exigen los inversores a un país a la hora de comprar deuda pública para poder financiarlo, y el IBEX-35 es el índice bursátil formado a partir de la cotización en bolsa de las 35 empresas más importantes de España. A pesar de que vemos estos términos una y otra vez en telediarios, y periódicos, la mayoría de los españoles tienen una idea muy vaga de lo que son y pocos sabrían definirlos. Hace poco una famosa periodista de guerra dijo que tanto los que estaban a favor y en contra de la independencia los datos financieros no les importaban demasiado. Y tenía toda la razón, cuando en España se habla de números los españoles desconectan, no porque no sean interesantes, sino porque son pocos los que tienen la educación suficiente para saber lo qué significan. Nos pasamos media vida estudiando para poder trabajar y la otra media trabajando para conseguir dinero, y aún así, después de tanto esfuerzo, nunca aprendemos qué es el dinero, de dónde sale, o cómo usarlo Si no sabemos como leer los datos macroeconómicos reales para saber cual es la situación de nuestro país nos veremos obligados a confiar en la interpretación que políticos populistas hacen de ellos. Mejor educación significa mejor política y mejor país.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.