No se lo que va a suceder en los siguientes días tras el discurso de Puigdemont

Lo que yo tengo claro es que tenemos que restablecer los derechos de cada individuo teniendo en cuenta cada uno de los razonamientos y matices.

Estamos obligados a pedir a nuestros políticos que sean ecuánimes como sinónimo de conceptos tales como imparcial, ponderado, equitativo, recto, sereno o juicioso. Déjense de ser partidistas y preocúpense de los intereses generales de los ciudadanos y destaquen la tolerancia, la serenidad e incluso la comprensión hacia el otro.

Los medios de comunicación deben ser neutrales y ayudar al entendimiento en estos momentos.

Estoy convencido de que la mayoría de catalanes quieren avanzar para resolver este conflicto en el que nos han metido los políticos de uno y otro lado así como algunas de las instituciones del Estado y de la Generalitat.

En medio de esta situación es obvio que quienes realmente están pagando el mayor precio son sin duda alguna los ciudadanos catalanes.

Sres. Políticos sean ecuánimes y respeten los puntos de vista divergentes y por tanto, no centrados en una única versión.

Es obvio, que la gran mayoría de la información está manipulada por el propio egoísmo de unos y otros y a ninguno de ellos se le ocurre pensar que, en general, las opiniones de la gente no son tan dispares de cómo nos quieren hacer ver.

Es obvio que estamos viviendo momentos en los que la tensión es extrema, y se escuchan por doquier afirmaciones que a mí en particular me ponen los pelos de punta.

El abuso o desmedida de los límites, para un correcto trato de la situación, nos llevará a conflictos mayores como los que están protagonizando una "minoría ultra".

Hay que dejar espacio para que la política, con mayúsculas, discurra y dialogar hasta el último minuto.

El diálo go no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. (Paulo Freire)

