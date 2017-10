Lucha contra la avispa asiática

El día 7 de septiembre llamo al 012 indicándole que he descubierto un nido de avispa asiática, me toman los datos y me indican que me llamarán de Protección Civil. Me llaman, quedo con ellos y les indico dónde se encuentra el nido. Quedan de eliminarlo, pero pasan los días, y como no me llaman y el nido sigue, llamo a Protección Civil y me dicen que no tienen medios y que lo haga la Xunta. Vuelvo a llamar al 012 y lo primero que me dicen que ese nido ya lo tienen como eliminado. Me vuelven a tomar nota y vuelven a pasar el aviso a Protección Civil. Me vuelven a llamar, me identifico y me dicen que me olvide, que lo saque la Xunta que ellos no tienen medios. Les digo que en la Xunta me dicen que el convenio firmado con los Ayuntamientos incluye que si no tienen medios los tienen que buscar. La contestación es que los de la Xunta no tienen ni idea y que ellos los retiran por hacerles un favor.

Presento una queja en la Xunta, me llega una carta maravillosa hablando de la Ley sobre "calidade dos servizos públicos e da boa administración"... y que me avisarán.

Hoy, mediados de octubre, el nido sigue en el mismo sitio; ahora el problema ya no son las avispas, es de quién es la culpa. Galicia Calidade. Para llorar.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.