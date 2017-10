Rectificar es de sabios

¿Por qué Puigdemont no admite lo que a todas luces es cierto: que no declaró (todavía) la independencia de Cataluña? No es sólo que no le hayamos oído proclamarla con claridad en su discurso del día 10, sino que la insistencia de sus propios correligionarios para que lo haga ahora demuestra que efectivamente tal declaración no se produjo, sino que ha quedado en suspenso, es decir sin realizar.

Esto debería ser suficiente para el Gobierno central, que al hacer un requerimiento sobre el particular, está mostrando mala fe. Pero al president tampoco le costaría tanto reconocerlo, y así evitar males mayores, entre ellos la suspensión de la autonomía catalana y el enfrentamiento con el Estado y en el seno de la sociedad civil. La perseverancia en posiciones inamovibles por ambas partes delata, o bien falta de inteligencia (lo que es difícil de creer en tan altos cargos) u oscuros intereses en promover el conflicto. Por tanto, los partidarios del avenimiento, el diálogo y el consenso, como los que secundamos la iniciativa ciudadana #ParlemHablamos debemos repudiar y manifestarnos en contra de ambas, desmintiendo así a quienes nos acusan de favorecer a una de las partes, y hacer un llamamiento a las dos para que depongan su actitud recalcitrante y abran una vía al verdadero diálogo, en el marco de la ley, sin chantajes y sin premisas innegociables.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.